RPSC Result 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा मे भाग लिया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

RPSC Exam: इतने उम्मीदवार सफल

आयोग द्वारा हेड मास्टर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस परीक्षा में कुल 193 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। अब इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए तय समय पर उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to check RPSC Head Master Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘News and Events’ सेक्शन में जाएं और फिर ‘Result Preamble and Cut Off Marks for Head Master Praveshika School (Sanskrit Edu.) -2021’ के लिंक पर क्लिक कर दें।

स्टेप 3: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक करके पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं।

RBI Result: कट ऑफ भी जारी

आयोग ने लिखित परीक्षा के परिणाम के अलावा कट ऑफ अंक भी घोषित किया है। इस अभियान के माध्यम से राजस्थान में प्रधानाध्यापक के 83 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ‌ इस भर्ती से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवार यहां और आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहें।