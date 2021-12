RPSC Recruitment 2021: सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

RPSC Recruitment 2021: इस प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 857 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

RPSC Recruitment 2021: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, उप निरीक्षक / प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2021 की लिखित परीक्षा में 18787 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। अब इन उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यह लिखित परीक्षा 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई थी। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download RPSC Sub Inspector Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Result Preamble and Cutoff Marks (For Physical Efficiency Test) of Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां उम्मीदवार अपने रोल नंबर के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं।

स्टेप 5: उम्मीदवार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

आयोग ने लिखित परीक्षा के परिणाम के अलावा कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया है। इससे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर की भी अपलोड किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 857 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और इंटरव्यू / पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।