RPSC Recruitment 2021: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने कॉलेज शिक्षा विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए संशोधित परीक्षा तारीख जारी कर दिया है। वह सभी उम्मीदवार जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा में उपस्थित होना है, वह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर RPSC Revised Exam Date 2021 का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज एजुकेशन) – 2020 परीक्षा को 22 सितंबर से 25 सितंबर 2021 तक और 27 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक आयोजित करेगा। इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज एजुकेशन) -2020 परीक्षा 22 सितंबर से 4 अक्टूबर 2021 तक आयोजित होने वाली थी। अब आयोग द्वारा संशोधित तारीख पर ही परीक्षा आयोजित की जाएगी।

How to Download RPSC Revised Exam Date 2021 for Assistant Professor (College Education)

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे न्यूज़ और इवेंट्स के सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Press Note Regarding Exam Date for Asst. Prof. (College Education) -2020’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: आपके सामने RPSC Revised Exam Date 2021 का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: आप यह पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं।

बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 918 पदों पर भर्ती की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 15600 रुपए से 39100 रुपए का वेतन मिलेगा। कमीशन इस परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in चेक करते रहें।