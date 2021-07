RPSC RAS Result 2021: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने राजस्थान स्टेट एंड सब ओर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2018 (TSP और Non TSP) का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार अपना रिजल्ट कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं।

जारी रिजल्ट के अनुसार RAS (TSP) कैटेगरी के लिए कुल 54 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। जबकि, RAS (Non TSP) के लिए 1969 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं।

How to download RPSC RAS Final Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे न्यूज़ सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर होम पेज पर ही दिख रहे Final Result (After Interview) of Raj. State and Sub. Services Comb. Comp

Exam – 2018 (NTSP/TSP) के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: आपके सामने RPSC RAS Final Result 2021 का एक नया विंडो खुल जाएगा।

स्टेप 5: अब आप अपना रिजल्ट चेक करके प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

राजस्थान स्टेट एंड सब ओर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के चयन प्रक्रिया के अनुसार मेन्स परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को RPSC RAS Interview के लिए उपस्थित होना था। इंटरव्यू में उम्मीद्वारों के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है। बता दें कि इस परीक्षा का रिजल्ट देर से जारी होने के पीछे कई कारण हैं। कमीशन द्वारा मेन्स परीक्षा में प्रीलिम्स परीक्षा में पास उम्मीदवारों के डेढ़ गुना उम्मीदवार पास किए थे। इससे असंतुष्ट उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से इंटरव्यू भी स्थगित कर दिया गया था।