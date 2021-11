RPSC Exam Schedule 2021: आरपीएससी ने जारी किया इन एग्जाम का शेड्यूल, यहां करें चेक

सिविल अनुशासन में सहायक अभियंताओं के चयन के लिए परीक्षा 22 नवंबर को होगी। पंचायती राज विभाग में सहायक अभियंता (सिविल और कृषि) के लिए परीक्षा 23 नवंबर को होगी।

RPSC Exam Schedule 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू और एग्जाम का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर एग्जाम की डिटेल्स जारी की हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी, योजना विभाग (अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) के लिए परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। मूल्यांकन अधिकारियों और डिप्टी कमांडेंट के चयन के लिए परीक्षा 17 नवंबर को होगी।

आयोग ने सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के लिए परीक्षा की तारीखें भी जारी कर दी हैं। सिविल अनुशासन में सहायक अभियंताओं के चयन के लिए परीक्षा 22 नवंबर को होगी। पंचायती राज विभाग में सहायक अभियंता (सिविल और कृषि) के लिए परीक्षा 23 नवंबर को होगी। सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) का चयन 23, 24, 25 और 26 नवंबर को होगा।

How to Download RPSC SO Exam Schedule 2021

सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट-https://rpsc.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।

होम पेज पर उपलब्ध Important Links सेक्शन पर जाएं।

अब यहां मौजूद “Press Note regarding Exam Date for Statistical Officer, Planning Dept. (Economics and Statistics) – 2021” के लिंक पर क्लिक करें।

अब आपके सामने RPSC SO Exam Schedule 2021 का शेड्यूल आपके सामने होगा।

अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये rpsc.rajasthan.gov.in/Static/PressNotes/2B45A7A3-8A67-4D36-B452-4CFB98C4CDC3.pdf है।