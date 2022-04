RPSC Assistant Professor Result 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर गणित के पदों पर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन सितंबर-अक्टूबर 2021 में किया गया था।

लिखित परीक्षा में कुल 293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। रिजल्ट के साथ ही आयोग ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया है। अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक 77.27 है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

RPSC Assistant Professor Result 2022 How to Check: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए News and Events में जाएं।

3.यहां दिए गए 21/04/2022 – Result Preamble and Cut Off Marks for Asst. Prof. (College Edu.) Exam – 2020 (Mathematics) के लिंक पर क्लिक करें।

4.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब चेक करें और डाउनलोड करें।