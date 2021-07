RPSC AO Result 2020-21: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि अधिकारी (AO) के पदों के लिए परीक्षा का रिजल्ट अपलोड कर दिया है। परीक्षा में कुल 297 उम्मीदवार पास हुए हैं। उम्मीदवार आरपीएससी परिणाम आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने नीचे आरपीएससी कृषि अधिकारी रिजल्ट चेक करने का लिंक भी दिया है। चयनित उम्मीदवार इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होंगे। उन्हें 12 जुलाई 2021 को या उससे पहले आरपीएससी के कार्यालय में आवेदन भेजने की आवश्यकता है।

RPSC AO परीक्षा 19 जनवरी 2021 (मंगलवार) को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अजमेर और जयपुर में आयोजित की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 20 अक्टूबर 2020 से 03 नवंबर 2020 तक कृषि अधिकारी और कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।

How to Download RPS AO Result 2021

आरपीएससी का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

अब वेबसाइट के लेफ्ट साइड में इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन होगा। उसमें 30/06/2021 – Screening Result Preamble for Agriculture Officer 2020 पर क्लिक करें।

अब रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाएंगे।

इस पीडीएफ में उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जिनका इंटरव्यू राउंड के लिए सलेक्शन हुआ है।

आरपीएससी का रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://www.rpsc.rajasthan.gov.in/Static/Result/BC2927B665534A19B28C70D8870F2778.pdf है।