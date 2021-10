RPSC admit card 2021: आरपीएससी ने इस भर्ती परीक्षा के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

RPSC admit card 2021: एडमिट कार्ड डाउलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

RPSC admit card 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग 11 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा दो शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी संबंधित उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से या सिटीजन ऐप (G2C) के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आवेदन संख्या और जन्म तिथि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Admit Card for Head Master Praveshika School (Sanskrit Edu.) 2021” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा इस पेज पर ‘Admit Card for Head Master Praveshika School (Sanskrit Edu.) 2021’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, यहां आपको जरूरी डिटेल्स जैसे एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना है।

लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://recruitment.rajasthan.gov.in/postdetailgetadmitcardservlet है।

RPSC Head Master Exam Pattern की बात करें तो इस परीक्षा में कुल 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में जनरल स्टडीज से 300 अंकों के 150 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। ‌जबकि, दूसरे पेपर में जनरल अवेयरनेस से 300 अंकों के 150 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। प्रत्येक पेपर हल करने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंको की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/PressNotes/D4D43F5A-A72A-43C7-AEAE-E78A4CEC4814.pdf है।

