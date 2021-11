REET Result 2021: रीट 2021 का रिजल्ट जारी, ये रहा स्कोर कार्ड चेक करने का डायरेक्ट लिंक

REET Result 2021: इस परीक्षा के लिए 16 लाख उम्मीदवार अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक के साथ चेक करने का पूरा तरीका यहां दिया गया है।

REET Result 2021: राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा या आरईईटी रिजल्ट 2021 आज 2 नवंबर, 2021 को परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा जारी कर दिया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट और स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट – reetbser21.com पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर (आरबीएसई) द्वारा आरईईटी रिजल्ट 2021 जारी किया गया है। परीक्षा 26 सितंबर, 2021 को COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का कोई मामला सामने न आए इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारी की थी।

इस परीक्षा के लिए 16 लाख उम्मीदवार अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक के साथ चेक करने का पूरा तरीका यहां दिया गया है। परीक्षा का रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया गया है। यह रिजल्ट आंसर की पर उठाई गई आपत्तियों को शामिल करने के बाद तैयार किया गया है।

परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में से 3.6 लाख उम्मीदवार लेवल 1, 3.6 लाख लेवल 2 के लिए और 9 लाख से अधिक दोनों लेवल के लिए उपस्थित हुए थे। इस परीक्षा को आयोजित करके बोर्ड का टारगेट 31,000 खाली पदों को भरना है।

How to check Rajasthan TET result, REET Result 2021

रीट रिजल्ट 2021 चेक करने के लिए कैंडिडेट्स रीट की आधिकारिक वेबसाइट reetbser21.com पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘REET Result 2021 for Level 1 and 2’ का लिंक मिलेगा, उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। वहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें।

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट और स्कोर कार्ड आपके सामने डिस्प्ले पर होगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।