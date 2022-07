RBI Officer Grade B Phase II Result 2022: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑफिसर ग्रेड बी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह‌ आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

RBI Officer Grade B Phase II Exam 2022: जून में हुई थी परीक्षा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए फेज 2 की परीक्षा 25 जून 2022 को आयोजित की गई थी। वहीं, असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा 21 मई को हुई थी। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से ऑफिसर एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to check RBI Officer Grade B Phase II Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Current Vacancies’ के टैब पर जाएं और ‘Results’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर यहां ‘Direct Recruitment of Officers in Grade ‘B’ – DR (General)-PY 2022: Result of Phase-II examination held on June 25, 2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां ‘Roll numbers of the candidates shortlisted for interview’ के लिंक पर चेक करें।

स्टेप 5: आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा। आप इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

RBI Recruitment 2022: इन पदों पर भर्ती

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के 294 पद और ग्रेड ए के तहत असिस्टेंट मैनेजर के कुल 9 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।