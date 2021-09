RBI Result 2021: बैंक ने जारी किए ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा के मार्क्स, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

RBI Result 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक आवेदन मांगे गए थे।

RBI Result 2021: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट पद पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के मार्क्स जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वह अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर RBI Office Attendant Marks 2021 चेक कर सकते हैं। ‌

इस प्रक्रिया के माध्यम से ऑफिस अटेंडेंट के कुल 841 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, जनरल कैटेगरी के लिए 454 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 76 पद, ओबीसी कैटेगरी के लिए 211 पद, एससी कैटेगरी के लिए 25 पद और एसटी कैटेगरी के लिए 75 पद आरक्षित हैं। इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से RBI Office Attendant Marksheet 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download RBI Office Attendant Marks 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Current Vacancies’ के टैब पर जाएं और फिर ‘Results’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां ‘Marksheet of Online Test for Recruitment of Office Attendants (2020) held on April 09 & 10, 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब यहां ‘Click Here’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 6: इसके बाद आपके सामने लॉगइन पेज खुल जाएगा। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर और पासवर्ड/ जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 7: अब आप RBI Office Attendants Marksheet 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक आवेदन मांगे गए थे। जबकि, लिखित परीक्षा 9 अप्रैल और 10 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी। वहीं, उम्मीदवारों का रिजल्ट 7 जुलाई को जारी किया गया था। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

