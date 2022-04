RBI Result 2021: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने RBI Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया था, वह‌ अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

RBI Vacancy: इन पदों पर भर्ती

इस अभियान के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के 2 पद, मैनेजर (टेक्निकल-सिविल) के 6 पद, मैनेजर (टेक्निकल-इलेक्ट्रिकल) के 3 पद, लाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) ग्रेड ए के 1 पद, आर्किटेक्ट ग्रेड ए के 1 पद और फुल टाइम क्यूरेटर के 1 पद सहित स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 14 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

How to download RBI Various Posts Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Current Vacancies’ के टैब पर जाएं और फिर ‘Results’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर यहां ‘Results of (i) Legal Officer in Grade ‘B’ – PY 2021 (ii) Manager (Technical-Civil) in Grade ‘B’ – PY 2021 (iii) Manager (Technical-Electrical) in Grade ‘B’ – PY 2021 (iv) Architect in Grade ‘A’ – PY 2021 (v) Library Professionals (Assistant Librarian) in Grade ‘A’ – PY 2021 and (vi) Curator on full time contract – PY 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। आप इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

RBI Exam: इस तारीख को हुई थी परीक्षा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।