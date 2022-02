RBI Recruitment 2022: इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

Bank Job, RBI Vacancy 2022, RBI Recruitment 2022: इस प्रक्रिया के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुल 14 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

RBI Recruitment 2022: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख है। सभी योग्य उम्मीदवार RBI Specialist Officer Recruitment 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर शाम 6:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू की गई थी।

इस अभियान के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के 2 पद, मैनेजर (टेक्निकल-सिविल) के 6 पद, मैनेजर (टेक्निकल-इलेक्ट्रिकल) के 3 पद, लाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) ग्रेड ए के 1 पद, आर्किटेक्ट ग्रेड ए के 1 पद और फुल टाइम क्यूरेटर के 1 पद सहित स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 14 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

How to apply for RBI Specialist Officer Recruitment 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Current Vacancies’ टैब के नीचे ‘Vacancies’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां ‘Recruitment – Panel Year 2021 – for the posts of (i) Legal Officer in Grade ‘B’ (ii) Manager – Technical Civil (iii) Manager – Technical Electrical (iv) Library Professionals (Assistant Librarian) in Grade ‘A’ (v) Architect in Grade ‘A’ and (vi) Curator on full time contract’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब नए पेज पर दिए गए ‘Online Application’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 6: फिर आवेदन के लिए सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन शुल्क जमा करें।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 600 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जबकि, एससी / एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपए शुल्क देना होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।