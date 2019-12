RBI Recruitment 2020 for Non CSG Various Posts: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आरबीआई ने नॉन-सीएसजी (RBI Non-CSG) के विभिन्न पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। यहां कुल 17 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें 1 लीगल ऑफिसर, 2 टेक्निकल मैनेजर, 8 असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा), 5 असिस्टेंट मैनेजर (प्रोटोकोल और सिक्यॉरिटी), 1 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर 2019 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन और आवेदन शुल्क जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2020 तक है। भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए इस लिंक https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/ACSGE2712201960577544CA0E4EF4BD451817394895CE.PDF या आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3811 पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लिंक 30 दिसंबर को आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ही एक्टिव किया जाएगा।

यहां देखें पद के हिसाब से आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें

1. ग्रेड-बी में कानूनी अधिकारी (Legal Officer in Grade-B)

21-32 साल

2 साल के एडवोकेट अनुभव के साथ सभी सेमेस्टर / वर्ष में 50% अंकों के साथ लॉ एलएलबी में बैचलर डिग्री।

2. प्रबंधक (तकनीकी-सिविल)

होस्ट वर्ष

3 साल के अनुभव के साथ सभी सेमेस्टर / वर्ष में 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री।

3. सहायक प्रबंधक-राजभाषा (Assistant Manager-Rajbhasha)

21-30 वर्ष

स्नातक/ हिंदी में मास्टर डिग्री / अंग्रेजी / संस्कृत / अर्थशास्त्र / कॉमर्स

4. सहायक प्रबंधक-प्रोटोकॉल और सुरक्षा (Assistant Manager-Protocol & Security)

25-40 साल

सेना / नौसेना या वायु सेना में पांच साल की सर्विस

5. लाइब्रेरी प्रोफेशनल (सहायक लाइब्रेरियन) ग्रेड-ए

21-30 वर्ष

विज्ञान/ आर्ट या कॉमर्स में स्नातक की डिग्री और वाणिज्य और पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है।

बता दें कि, असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के अलावा बाकी पदों पर भर्ती के लिए 15 फरवरी को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान उम्मीदवारों की योग्यता भी देखी जाएगी। खाली पदों के अनुसार ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी।

