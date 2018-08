RBI Recruitment 2018: भारतीय रिजर्व बैंक में काम करने का मौका! जानिए पूरा ब्यौरा

रिजर्व बैंक ने Specialist Officer पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार (17 अगस्त) से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 7 सितंबर 2018 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार https://opportunities.rbi.org.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 35150 – 62400 रुपये का होगा। Specialist Officer के कुल 60 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें Finance के 14, Data Analytics के 14, Risk Modelling के 12, Forensic Audit के 12, Professional Copy Editing के 04 और Human Resource Management के 04 पदों पर भर्ती होगी। चलिए अब जानते हैं किस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है।

Finance के लिए उम्मीदवार के पास Economics / Commerce / MBA (Finance) / में मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य है। Data Analytics और Risk Modelling के लिए MBA (Finance) धारक होना अनिवार्य है। Forensic Audit के लिए CA/ ICWA के साथ Forensic Accounting एंड Fraud Detection कोर्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। Professional Copy Editing के लिए उम्मीदवार का English में मास्टर्स डिग्री धारक होना अनिवार्य है। वहीं Human Resource Management के लिए Human Resource Management /Personnel Management/Industrial में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य है।

आवेदन करने के लिए General/OBC उम्मीदवारों को 600 रुपये और SC/ST/PWD उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क भरना होगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए लॉगइन करें https://opportunities.rbi.org.in पर। वैकेंसी सेक्शन में जाकर ‘Direct Recruitment for the posts of Specialists in Grade ‘B’ in Common Seniority Group (CSG) Streams – 2018’ लिंक पर क्लिक करें। महत्वपूर्ण दिश-निर्देश ध्यान से पढ़ें। “Online Application Form” लिंक पर क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App