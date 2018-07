रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में नौकरी करने के इच्छुक लोगों को सुनहरा मौका मिल रहा है। RBI हाल ही में कई पदों पर नियुक्ति करेगा। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने में अब थोड़ा ही समय बचा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं RBI में होने वाली भर्तियों के बारे में। भर्तियां Legal Officer, Assistant Manager और अन्य कई पदों पर होनी है। इनमें Manager (Technical – Civil) Grade ‘B’, Assistant Manager (Rajbhasha) Grade ‘A’, Assistant Manager (Protocol and Security) Grade ‘A’, Legal Officer In Grade ‘B’ और Assistant Librarian Grade ‘A’ पदों पर भर्ती होनी है। चयनित उम्मीदवारों की अधिकतम सैलरी 62400 रुपये होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2018 है। आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं।

इन पदों पर नियुक्ति

Manager (Technical – Civil) के 6 पदों पर नियुक्ति होगी। इस पद के लिए आवेदक का सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Assistant Manager (Rajbhasha) के 8 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदक का हिंदी/हिंदी अनुवाद में मास्टर्स डिग्री धारक होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

Assistant Manager (Protocol and Security) के 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदक के पास सेना/ वायु सेना या जल सेना में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

Legal Officer के 9 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन का लॉ डिग्री धारक होना अनिवार्य है और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए।

Assistant Librarian के 3 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए उम्मीदवार का ‘Library Science’ या ‘Library and Information Science’ में मास्टर डिग्री धारक होना अनिवार्य है।

ऐसे करें आवेदन- आवेदन करने के लिए आपको https://www.rbi.org.in/ पर लॉगइन करना होगा। वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाएं। ‘Recruitment for the posts of (i) Manager (Technical – Civil) in Grade ‘B’, (ii) Assistant Manager (Rajbhasha) in Grade ‘A’, (iii) Assistant Manager (Security) in Grade ‘A’ , (iv) Legal Officer in Grade ‘B’ and (v) Assistant Librarian in Grade ‘A’‘ के लिंक पर क्लिक करें। दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें। आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें। आवेदन करने के लिए सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये और SC/ST/PWD उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क भरना होगा।

