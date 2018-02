RBI Recruitment 2018: रिजर्व बैंक में असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति, यूं करें आवेदन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती करने जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी, 2018 है। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। बता दें असिस्टेंट के कुल 27 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि यह नोटिफिकेशन दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए है। नियुक्ति PWD उम्मीदवारों के लिए स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम के तहत होनी है। चलिए अब बताते हैं आपको इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें। आवेदक का ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही उसे कम्प्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग की जानकारी भी होनी चाहिए। जो उम्मीदवार मेन ऑनलाइन एग्जाम से प्रोविजनली चुने जाएंगे उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT) से गुजरना पड़ेगा। यह टेस्ट आधिकारिक/क्षेत्रिय भाषा(राज्य के अनुसार) में हो सकता है। इसमें फेल होने पर उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।

वहीं एक्स-सर्विसमैन श्रेणी के उम्मीदवार का ग्रेजुएट या फिर 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार ने न्यूनतम 15 साल डिफेंस में सेवा की हो। अब बताते हैं आपको पे-स्केल के बारे में। असिस्टेंट का एक महीने का बेसिक पे 14650 रुपये होगा। चलिए अब बताते हैं कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। वेबसाइट https://opportunities.rbi.org.in पर लॉगइन करें। अब वैकेंसी सेक्शन में जाएं। यहां आपको ‘Recruitment for the post of Assistant – Special Drive for PWD candidates’ के नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सभी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें। अब एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें। अगर रजिस्टर्ड यूजर हैं तो लॉगइन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें अन्यथा पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। ध्यान रहे आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.02.2018 है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं।

