RBI Officer Grade B Phase 2 Result 2019: भारतीय रिजर्व बैंक (The Reserve Bank of India, RBI) ने Grade B Officer फेज-2 भर्ती परीक्षा के परिणाम/ मेरिट लिस्ट जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू राउंड से गुजरना होगा। रिजल्ट आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जारी किए गए हैं। जो उम्मीदवार आरबीआई ग्रेड-बी ऑफिसर पद की 01 दिसंबर 2019 को हुई दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे इस डायरेक्ट लिंक rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/ROLL18122019_A1.pdf पर जाकर अपना स्कोर बोर्ड चेक कर सकते हैं। आरबीआई में Grade B Officer पदों पर कुल 199 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इनमें Officer Grade B (General) के पद पर कुल 156 रिक्तियां हैं, Officer Grade B (DEPR) के पद पर कुल 20 रिक्तियां और Officer Grade B (DSIM) के पद पर कुल 23 रिक्तियां हैं। आइए जानते कैसे चेक करें रिजल्ट।

RBI Officer Grade B Phase 2 Merit List: जानिए कैसे चेक करें

उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.gov.in पर जाएं।

होम पर, ‘Recruitment related Announcements’ के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद, नया पेज खुल जाएगा। यहां ‘Result of Phase-II Examination for Direct Recruitment of Officers in Grade –B (GEN)- BY – 2019’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब सबसे ऊपर, ‘Roll Numbers of candidates shortlisted for Interview’ के लिंक क्लिक करके, उम्मीदवार अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट पीडीएफ फाइल में अपलोड की गए है, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।

बता दें कि, सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू मुंबई में होगा। इंटरव्यू 13 जनवरी 2020 से शुरू होगा और मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में समाप्त होगा। साक्षात्कार कॉल लेटर (न्यू रोल नंबरों के साथ) साक्षात्कार की तारीख, समय और स्थान को इंगित करते हुए अलग से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर चरणों में (नियत समय में) मिलेगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने मेलबॉक्स चेक करते रहें, जिसमें स्पैम और जंक बॉक्स भी शामिल हैं।

