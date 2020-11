RBI ने जारी किया इन पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट और कट-ऑफ, ऐसे करें चेक

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने RBI अधिकारी परीक्षा की मार्कशीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दी है। जो उम्मीदवार RBI अधिकारी की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे RBI की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। आरबीआई अधिकारी मार्कशीट के साथ, कट-ऑफ अंक भी जारी किए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपने आरबीआई अधिकारी मार्कशीट और कट ऑफ अंक की जांच कर सकते हैं।

How to check RBI Officer मार्कशीट?

आरबीआई अधिकारी मार्कशीट चेक करने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए जा रहे तरीके को फॉलो करके चेक कर सकते हैं।

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Marks sheet and cut off marks for the recruitment of Officer” का लिंक मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। अब यहां आपको अपना रिसिप्ट नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी।

यह दोनों चीजें डालकर सबमिट करते ही आपकी मार्कशीट आपके सामने डिस्प्ले पर होगी।

अब आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

विभिन्न विभागों में कुल 199 ग्रेड बी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन सितंबर 2019 में जारी किया था और आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2019 तक चली थी। फेज 1 परीक्षा 9 नवंबर को और फेज 2 परीक्षा 1 और 2 दिसंबर को आयोजित हुई थी। वहीं, अगले चरण यानि इंटरव्यू का आयोजन अगस्त, सितंबर के दौरान किया गया था। इसके बाद फाइनल 19 अक्टूबर को जारी किये गये।

