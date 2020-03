RBI Assistant 2020 Prelims Scorecard: आरबीआई सहायक भर्ती 2020 प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, 29 मार्च को Main

RBI Assistant Recruitment 2020, Prelims Scorecard: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने RBI ऑफिस असिस्टेंट (RBI Assistant Prelims 2020) प्रिलिमनरी भर्ती परीक्षा 2020 रिजल्ट के बाद, स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे अब आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर लॉग-इन करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। RBI सहायक भर्ती प्रीलिम्स के परिणाम 2020 को 3 मार्च को जारी किया गया था, स्कोरकार्ड अब उपलब्ध है। प्रीलिम्स में क्वॉलिफाई होने वाले उम्मीदवारों को अब RBI Assistant Main 2020 की परीक्षा देनी होगी। ऑफिस असिस्टेंट मेन की परीक्षा 29 मार्च 2020 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

RBI सहायक प्रिलिमनरी एग्जाम स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका

चरण 1: मार्कशीट चेक करने के लिए आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, ‘opportunities@RBI’ पर क्लिक करें, जहां ‘more links’ पर क्लिक करना होगा।

चरण 3: यहां ‘current vacancies’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: अब आप जिस पेज पर हैं, वहां ‘Marksheet of Preliminary examination for Recruitment of Assistant held on February 14 and 15, 2020’ लिंक पर क्लिक करें।

चरण 5: क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग-इन करें, और अपना स्कोरकार्ड चेक करें।

यहां देखें मुख्य परीक्षा पैटर्न: RBI सहायक मुख्य परीक्षा में 200 अंकों के लिए 200 प्रश्न होंगे। परीक्षा को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 135 मिनट आवंटित किए जाएंगे जिसमें पांच भाग – तर्क, अंग्रेजी, संख्यात्मक क्षमता, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर ज्ञान शामिल होंगे। जो मुख्य परीक्षा को क्लियर करते हैं, उन्हें फिर भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) के लिए अधिसूचित किया जाएगा। बता दें कि, आपके RBI सहायक प्रारंभिक 2020 स्कोर को देखने की सुविधा 13 जून, 2020 तक उपलब्ध होगी। कुल 12000 उम्मीदवारों को RBI सहायक मुख्य 2020 परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App