आरबीआई ने जारी किया इनका रिजल्ट, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक, साथ में दी ये सलाह

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंगलवार 4 मई को अपनी ग्रेड B भर्ती परीक्षा 2021 के दूसरे फेज के परिणाम की घोषणा की। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे अपना परिणाम RBI की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट opportunities.rbi.org.in/ पर देख सकते हैं। RBI ग्रेड B परीक्षा का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2021 को आयोजित किया गया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद परीक्षा की मार्क्स लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है, उनके इंटरव्यू का कार्यक्रम नियत समय पर सूचित किया जाएगा। इंटरव्यू कॉल लेटर उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर चरणों में (नियत समय में) भेजे जाएंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक अपने पात्रता दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को नहीं भेजा है, उन्हें 15 मई, 2021 को या उससे पहले documentrbisb@rbi.org.in पर भेजने की सलाह दी जाती है, जिसमें यह माना जाता है कि उन्हें आगे रुचि नहीं है। भर्ती प्रक्रिया और उनके नाम शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची से हटा दिए जाएंगे।

How to download RBI Grade B Result 2021 Phase 2

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं।

वेबसाइट पर दिए गए opportunities section में जाकर रिजल्ट पर क्लिक करें।

वहां “Direct Recruitment of Officers in Grade ‘B’ (General) – BY- 2021 Result of Phase-II examination held on April 1, 2021” का लिंक दिखाई देगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यह एक पीडीएफ फाइल होगी।

अब आप अपना RBI Grade B Result 2021 Phase 2 डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/ROLL04052021_1.pdf है।