RBI Recruitment Admit Card 2021: आरबीआई ग्रेड-बी ऑफिसर फेज-1 के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RBI Grade-B Officer Admit Card 2021: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2021 की फेज-1 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। चरण-1 के लिए ग्रेड बी अधिकारी हॉल टिकट www.rbi.org.in पर अपलोड किया है। आवेदक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं। RBI ग्रेड B चरण- I परीक्षा 6 मार्च, 2021 को आयोजित की जाने वाली है। परीक्षा के समय और स्थान को एडमिट कार्ड पर बताया गया है। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले ही डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।

RBI द्वारा पहले जारी किए नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती अभियान के जरिए ग्रेड ‘बी’ (डीआर) – जनरल, ऑफिसर्स इन ग्रेड ‘बी’ (डीआर) डीईपीआर, और ग्रेड बी (डीआर) डीएसआईएम में अधिकारी पद पर कुल कुल 322 रिक्त पदों को भरा जाएगा। चरण-2 की परीक्षा 1 अप्रैल 2021 को Gr B (DR) – जनरल, 31 मार्च को अधिकारियों के लिए Gr B (DR) – DEPR और अधिकारियों के लिए Gr B (DR) – DSIM (अस्थायी) में आयोजित होने वाली है।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 28/01/2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 15/02/2021

वेतन परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि: 15/02/2021

परीक्षा तिथि पेपर-1: 06/03/2021

एडमिट कार्ड उपलब्ध पेपर-1: 26/02/2021

पेपर-2, 3 परीक्षा तिथि: मार्च / अप्रैल 2021

RBI Grade-B Officer Admit Card 2021: जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1: आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाएं।

चरण 2: आरबीआई करियर सेक्शन ‘Opportunities@RBI’ पर जाएं।

चरण 3: अगले पेज पर, ‘Current Vacancies’ में ‘Call Letter’ पर क्लिक करें।

चरण 4: यहां, ‘Admission Letters & other guidelines and information handouts for the Phase-I-Paper-I Examination for the post of Officers in Grade-B DR (DEPR/DSIM)-2021’ लिंक पर क्लिक करें।

चरण 5: आपको फेज-1 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक नई विंडो पर भेज दिया जाएगा।

चरण 6: अपनी जरूरी लॉग-इन डीटेल दर्ज करने पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा।

चरण 7: इसे डाउनलोड करें और इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लें

RBI ग्रेड B चरण -1 परीक्षा पैटर्न 2021: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में एक अंक होगा और प्रत्येक गलत प्रयास के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। उम्मीदवारों को चरण- II परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे। पेपर के प्रत्येक सेक्शन को पास करना अनिवार्य है। परीक्षा का समय 120 है और प्रश्न पत्र द्विभाषी – अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी होगा। टेस्ट देने के लिए उम्मीदवार किसी भी भाषा को चुन सकते हैं।