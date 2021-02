RBI Assistant Recruitment Final Result 2021: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार, 12 फरवरी 2021 को सहायक भर्ती 2020 के अंतिम परिणाम (RBI Assistant Final Result 2020-21) घोषित कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट भर्ती 2020 के लिए मेन्स एग्जाम दिया था, वे अब आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in या opportunities.rbi.org.in पर जाकर अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

आरबीआई ने अपने कई ऑफिस में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अंतिम परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किए हैं। जिसमें सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। यह सरकार के नौकरी चाहने वालों के लिए अच्छा अवसर था क्योंकि पूरे भारत में बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कुल 926 रिक्तियों के लिए आरबीआई ने आवेदन मांगे थे। आवेदन 23 दिसंबर 2019 को शुरू हुए थे, इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बाद में 20 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी गई थी।

RBI Assistant Final Result 2021: यहां जानिए कैसे चेक करें अंतिम परिणाम

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, करंट वैकेंसी में रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां, Recruitment for the post of Assistant- 2019: Display of Roll Numbers of Finally Selected Candidates for Appointment in the Bank – Patna या Hyderabad Office या Jaipur Office अपने राज्य के ऑफिस के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे।

चरण 5: अब यहां ‘Roll Numbers of Finally Selected Candidates’ पर क्लिक करें।

चरण 6: आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की रोल नंबर वाइज फाइनल लिस्ट खुल जाएगी।

चरण 7: इस लिस्ट में अपना रोल नंबर सर्च करें और पीडीएफ की एक प्रिंट आउट कॉपी आगे के लिए अपने पास रख लें।

आरबीआई ऑफिस वाइज असिस्टेंट भर्ती का फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/resultsnew.aspx पर भी क्लिक कर सकते हैं।