RBI Admit Card 2022: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया इस परीक्षा का एडमिट कार्ड, यह रहा डाउनलोड करने का तरीका

RBI Vacancy, Bank Job 2022, RBI Admit Card 2022: यह ऑनलाइन परीक्षा 6 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी।

RBI Admit Card 2022: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने RBI SO Recruitment 2022 के लिए आवेदन किया था, वह अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 6 मार्च 2022 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से लीगल ऑफिसर ग्रेड बी, मैनेजर (टेक्निकल-सिविल), मैनेजर (टेक्निकल-इलेक्ट्रिकल) और आर्किटेक्ट ग्रेड ए भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download RBI Specialist Officer Online Exam Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर देख रहे ‘Current Vacancies’ पर जाएं और फिर ‘Call Letters’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘Admission Letters, other guidelines and information handouts for Recruitment examination of Officers for Various Posts -PY 2021’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 5: यहां रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 6: अब उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 14 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, लॉ ऑफिसर ग्रेड बी के 2 पद, मैनेजर (टेक्निकल-सिविल) के 6 पद, मैनेजर (टेक्निकल-इलेक्ट्रिकल) के 3 पद, लाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) ग्रेड ए के 1 पद, आर्किटेक्ट ग्रेड ए के 1 पद और फुल टाइम क्यूरेटर के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।