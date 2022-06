RBI Grade B Admit Card 2022: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्रेड बी पदों पर भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम में सफलता हासिल की है, वह अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RBI Grade B Phase II Exam 2022: इस तारीख को होगी परीक्षा

बैंक द्वारा ग्रेड बी पदों पर भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा 25 जून 2022 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा में उम्मीदवारों से फाइनेंस और मैनेजमेंट से 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे और इसे हल करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। वहीं, दूसरे शिफ्ट में इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज से 100 सवाल और इंग्लिश से 100 सवाल होंगे।

How to download RBI Grade B Phase II Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर देख रहे ‘Current Vacancies’ पर जाएं और फिर ‘Call Letters’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘Admission Letters, other guidelines and information handouts for Phase II Examination for Direct Recruitment for the post of Officer in Grade ‘B’ (General)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद ‘Admission Letters for Phase II Examination for the post of Grade B DR (General)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: यहां रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 6: अब उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

RBI Grade B Admit Card 2022: इतने पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी के 294 पदों पर भर्ती की जाएगी। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 25 जून 2022 तक उपलब्ध रहेगी। बता दें कि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड के बिना उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।