Rajasthan Police Sub Inspector Recruitment 2016: राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड (RPRB) ने सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए मेडिकल एग्जाम से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। RPRB ने 160 उम्मीदवारों के लिए अधिसूचना जारी की है जिन्होंने RPRB सब-इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा 2016 पास की है। राजस्थान सब-इंस्पेक्टर 2016 के पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के तहत चुने गए उम्मीदवारों को अब मेडिकल चेक-अप परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। मेडिकल परीक्षा 4 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा की तारीखों के साथ सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट आरपीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है।

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन लोगों को आरपीआरबी 2016 मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया है, उन्हें मेडिकल बोर्ड के कार्यालय में तय तारीख को सुबह 8 बजे पहुंचना होगा। उन्हें एक कॉपी और 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो के साथ एक वेलिड फोटो आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा। जिन लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट/ शैक्षिक प्रमाण पत्र / पता प्रमाण / जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उन्हें भी पुलिस मुख्यालय के कमरा नंबर 237 में जमा करना होगा।

राजस्थान SI भर्ती 2016: मेडिकल लिस्ट चेक करने का तरीका

चरण 1: राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ‘Regarding Medical for Recruitment of Sub Inspector /Platoon Commander 2016’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: राजस्थान पुलिस एसआई चिकित्सा 2016 के लिए अधिसूचना पीडीएफ प्रारूप में खुलेगी।

चरण 4: सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम खोजें और निर्देश पढ़ें।

इसके अलावा, नोटिस से पता चला कि मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाना नौकरी की गारंटी नहीं देता है। अगर कोई उम्मीदवार मेडिकल एग्जाम में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसे अधिकारियों को लिखकर देना होगा। उचित सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि, इस बीच, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है।

