Rajasthan Police Constable Re-Exam 2022 Center Details: राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल परीक्षा के लिए केंद्र चेक करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। सभी उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना केंद्र चेक कर सकते हैं।

Rajasthan Constable Re-Exam 2022: रद्द कर दी गई थी परीक्षा

राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 जुलाई को दोबारा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच पहुंचना होगा। निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 मई से 16 मई 2022 तक आयोजित की गई थी। जिसमें, 14 मई 2022 के दूसरे शिफ्ट की परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी।

How to check Rajasthan Police Constable Re – Exam Centre Location

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to know your district location of re-exam of Rajasthan Constable Recruitment 2021 (Re-exam of 14 May-2022, Second Shift) Police’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘Know your center location’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि सहित अन्य आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: अब उम्मीदवार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का परीक्षा केंद्र चेक कर सकते हैं।

Rajasthan Police Constable Exam 2022: ऐसे होगी परीक्षा

राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 150 अंकों के 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय मिलेगा और गलत जवाब के लिए 25% अंको की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।