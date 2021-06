राजस्थान के एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बीएसटीसी ( BSTC) परीक्षा 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा 30 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान के आधिकारिक वेबसाइट predeled.com पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

बीएसटीसी परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2021 तक है। हालांकि, आधिकारिक नोटिस के अनुसार, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई 2021 है। इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान ने एक ट्वीट भी शेयर किया है। बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

How to Apply for Rajasthan BSTC Exam 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार डिपार्टमेंट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन राजस्थान के आधिकारिक वेबसाइट predeled.com पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर देख रहे रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद लॉगइन/रजिस्ट्रेशन डिटेल भरें।

स्टेप 4: इसके बाद आवेदन करें और फीस जमा करें।

स्टेप 5: फीस जमा करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: अब आप कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

बता दें कि राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 3 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 200 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। जिसमें, मेंटल एबिलिटी से 50 सवाल, राजस्थान की सामान्य जानकारी से 50 सवाल, टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 सवाल और लैंग्वेज सेक्शन से 50 सवाल होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।