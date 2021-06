पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने विकलांग ऑर्थो कैटेगरी के लिए मास्टर कैडर के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पंजाब शिक्षा विभाग भर्ती 2021 के लिए 7 जून 2021 तक या उससे पहले educationrecruitmentboard.com पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 24 मई 2021 से 7 जून 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विकलांग ऑर्थो कैटेगरी के लिए मास्टर कैडर के 90 पद पर भर्ती की जाएगी। इसमें इंग्लिश के 20 पद, मैथ्स के 30 पद और साइंस के 40 पद हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि चयनित उम्मीदवार को 35,400 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा।

बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बीए/बी.एससी/बी.एड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 18 साल से 47 साल के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पंजाब शिक्षा विभाग भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.educationrecruitmentboard.com पर 7 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

पंजाब शिक्षा विभाग भर्ती 2021 के लिए ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट Educationrecruitmentboard.com पर जाएं।

स्टेप 2: उसके बाद पेज पर दिए गए “Recruitment on 90 posts of Master Cadre Handicapped Ortho Category” के विज्ञापन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके सामने नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें।

स्टेप 4: अब वापस “Click Here to Apply” पर क्लिक करें ।

स्टेप 5: यदि आप नए यूज़र हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करें, नहीं तो अपने अकाउंट में सीधे लॉगिन करके आवेदन करें।

स्टेप 6: अब अपनी सही जानकारी भरें और फिर फीस जमा करें।

स्टेप 7:‌ फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लें।