PSSSB Supervisor Recruitment 2021: पंजाब सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने सुपरवाइजर के 112 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। PSSSB Supervisor Recruitment 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर 12 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2021 है।

PSSSB Supervisor Recruitment 2021 के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होम साइंस, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकॉलजी, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के किसी एक विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अलावा उम्मीदवार के पास बाल सेवक या ग्राम सेवक या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को पंजाबी भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 37 साल के बीच होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करें।

How to apply for PSSSB Supervisor Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे करियर/रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 इस पेज पर ‘PSSSB Supervisor Recruitment against Advt No. 07/2021’ के नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: यहां आप दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना आवेदन भर सकते हैं।

स्टेप 5: आवेदन भरने के बाद जरूरी डाक्युमेंट्स, फोटो और अपना साइन अपलोड करें।

स्टेप 6: इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7: अब आप अपना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपए का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जबकि, एससी/बीसी/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 250 रुपए‌ और फिजिकली हैंडिकैप्ड उम्मीदवारों को 500 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।