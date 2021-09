क्लर्क, पटवारी और जिलादार के पदों पर भर्ती के लिए हुए एग्जाम की आंसर की जारी, ऐसे करें चेक, ये है आपत्ति दर्ज कराने का तरीका

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केवल ईमेल द्वारा भेजी गई आपत्तियों को ही वैध माना जाएगा और किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब ने पीएसएसएसबी भर्ती 2021 के लिए आयोजित परीक्षाओं की आंसर की जारी कर दी है। ये आंसर की उन उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है जो पटवारी, जिलादार और सिंचाई बुकिंग क्लर्क की दूसरे चरण की लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। पीएसएसएसबी भर्ती 2021 की आंसर की पर आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार 9 सितंबर, 2021 को शाम 5 बजे तकsssb.punjab.gov.in पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

PSSSB भर्ती 2021 परीक्षा 5 सितंबर, 2021 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी। पटवारी, जिलादार और सिंचाई क्लर्क की आंसर की अभी तक केवल अनंतिम हैं। यदि आपत्तियां वैध पाई जाती हैं, तो फाइनल आंसर की बाद में जारी की जाएगी, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आंसर की चेक करने और आपत्तियां दर्ज कराने के तरीके के बारे में नीचे दिए गए स्टेप चेक कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को डिमांड ड्राफ्ट ‘सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, पंजाब’ के पक्ष में भेजना होगा और मोहाली में देय होना चाहिए।

PSSSB भर्ती 2021 1,090 पदों के लिए आयोजित की गई थी। आधिकारिक नोटिस में लिखा है, “उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट के साथ-साथ सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, पंजाब, वन परिसर कॉम्पलेक्स सेक्टर-68, एसएएस नगर, मोहाली-160 062, पर उसी की मूल हार्ड कॉपी (आपत्ति, दस्तावेजी सबूत, मूल डिमांड ड्राफ्ट पर निर्भर) भेजनी होगी।”

PSSSB Recruitment 2021: How to check Answer Keys and Raise Objections

आंसर की चेक करने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटsssb.punjab.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको लेफ्ट साइड में click on the link that reads, ‘View provisional answer key for the second stage examination held on dated 05.09.2021 for the post of patwari, Zilladar and Irrigation Booking Clerk-Advt. No.01/2021″ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको सलेक्ट करना है कि आपको आंसर की चेक करनी है या फिर आपत्ति दर्ज करानी है।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक फॉर्म दिया गया है। उसे भरकर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा पाएंगे।

