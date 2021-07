PSSSB Recruitment 2021: सब ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड पंजाब (SSSB Punjab) ने वेटेरिनरी इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in के माध्यम से 8 जुलाई से 30 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 3 अगस्त 2021 है।

PSSSB Recruitment 2021 के माध्यम से कुल 866 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 29200 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। बता दें कि वेटेरिनरी इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ 10+2 पास होना चाहिए‌। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वेटेरिनरी साइंस और एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 साल से 37 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

How to apply for PSSSB Veterinary Inspector Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में जाएं और वेटेरिनरी इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां नीचे दिए गए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

बता दें कि आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपए का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जबकि, एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 250 रुपए का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।