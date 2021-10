PSSSB Admit Card 2021: बोर्ड ने जारी किया इस परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

PSSSB Admit Card 2021: बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा 27 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित की गई थी।

PSSSB Admit Card 2021: पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने वार्डर और मैट्रन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सभी उम्मीदवार Punjab Warden Matron PMT PET Call Letter 2021 बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड ने पुरुषों के लिए वार्डर और महिलाओं के लिए मैट्रन पदों पर भर्ती के लिए 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा 27 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों को आंसर की के खिलाफ 8 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला था। जिसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। अब इस लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट / फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download PSSSB PET / PMT Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to view/download your Admit Card/Roll Number for Physical Measurement Test and Physical Efficiency Test (PMT/PET) for the post of Warder / Matrons (Jails) (Advt. No. 08/2021) Start date is 9th October 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: अब आप PSSSB Admit Card 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से वार्डर के 812 पद और मैट्रन के 32 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट स्पोर्ट्स कंपलेक्स, सेक्टर 7 चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।

