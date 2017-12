PSPCL में बड़े पैमाने पर वैकेंसी: 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, 2800 पदों पर भर्ती

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) बड़े पैमाने पर भर्ती करने जा रहा है। कुल 2800 असिस्टेंट लाइनमैन के पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर, 2017 है। पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रतिमाह पे स्केल 6400-20200 रुपये और ग्रेड पे 3400 रुपये होगा। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2800 में से जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1400 पद, SC श्रेणी के 350, बैकवर्ड के 336, एक्स-सर्विसमैन/DXSM के 196, फिजिकली चैलेंज्ड के 84, स्पोर्ट्स पर्सन के 56 और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 28 पद आरक्षित किए गए हैं।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होने के साथ-साथ लाइनमैन ट्रेड में 2 साल का नेशनल अप्रेंटसशिप सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना जरूरी है।

आयु सीमा- सिर्फ 18 से 42 साल तक की उम्र के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मेरिट उम्मीदवारों के मार्क्स के आधार पर तैयार होगी।

आवेदन शुल्क- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 521 रुपये (450 रुपये का आवेदन शुल्क और 71 रुपये का बैंक चार्ज) का आवेदन शुल्क भरना होगा। पीडब्लीडी श्रेणी के उम्मीदवारों को 321 रुपये और एससी श्रेणी के उम्मीदवारों को 221 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा।

नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने में देर न करें। आवेदन आप सिर्फ ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही कर सकते हैं। किसी भी अन्य माध्याम जैसे कि लिखित आवेदन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया (Step- I) 29.11.2017 से जारी है और यह 19.12.2017 को समाप्त होगी। वहीं (Step- II) की आवेदन प्रक्रिया 26.12.2017 को होगी। ज्यादा जानकारी आप इस लिंक- https://cra289new.pspcl.in/adv1.pdf से हासिल कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन

Step 1: आवेदन करने के लिए सीधे https://cra289new.pspcl.in/ या फिर वेबसाइट www.pspcl.in पर जाएं

Step 2: रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें, नए होम पेज पर असिस्टेंट लाइनमैन के लिंक पर क्लिक करें

Step 3: अगर आप रजिस्टर्ड उम्मीदवार हैं तो ‘Registered Candidate’ लिंक पर क्लिक करें अन्यथा ‘New Registration for the post of ALM’ पर रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस पूरा करें

Step 4: आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करें, फीस सब्मिट करें

