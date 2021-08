Police Recruitment 2021: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

Police Recruitment 2021: कर्नाटक स्टेट पुलिस (KSP) ने सिविल कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए 6 सितंबर 2021 तक कर्नाटक स्टेट पुलिस की आधिकारिक वेबसाइटrec21.ksp-online.in पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2021 है। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू की गई है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से सिविल कॉन्स्टेबल के 387 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। योग्यता की बात करें तो सिविल कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से PUC II या कक्षा 12वीं की परीक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 19 साल से 31 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करें।

How to Apply for KSP Police Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार कर्नाटक स्टेट पुलिस की आधिकारिक वेबसाइटrec21.ksp-online.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे करंट नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं और सिविल कांस्टेबल भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 4: आवेदन भरने के बाद HDFC बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 5: अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। आप आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

बता दें कि आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 400 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से अपनी योग्यता अवश्य जांच में। अधिक जानकारी के लिए कर्नाटक स्टेट पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।