Police Recruitment 2021: तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (TSLPRB) ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tslprb.in के माध्यम से 29 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Telangana Police Recruitment 2021 के माध्यम से असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के 151 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 54000 रुपए से 1,33,630 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय से बैचलर्स की डिग्री के अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की कम से कम 3 साल तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 34 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

How to apply for Telangana Police Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tslprb.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वह पहले रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क भरें।

स्टेप 6: उम्मीदवार आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

बता दें कि अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पद पर भर्ती के लिए तेलंगाना पुलिस भर्ती परीक्षा 3 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में दो पेपर होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।