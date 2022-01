Police Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या 365 है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 19 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी।

Bihar Police Recruitment 2021: बिहार पुलिस में कॉन्सटेबल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही खत्म होने वाली है। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जनवरी 2022 है। जिन कैंडीडेट्स ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर दें।

रिक्त पदों की संख्या 365 है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 19 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी। आवेदन करने के लिए कैंडीडेट्स का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

इन पदों के लिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कैंडीडेट 12वीं पास होना चाहिए और उसके पास बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी सहित) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

इस भर्ती में शामिल होने के लिए कैंडीडेट की आयु 18 साल से अधिक और 25 साल से कम होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयुसीमा में छूट मिलेगी।

Bihar Police Recruitment 2021: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- बिहार पुलिस सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3- Online Application: Click here to Submit Application for the post of Prohibition Constable के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4– रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएं।

स्टेप 5- रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 6- एप्लीकेशन फॉर्म भरें।