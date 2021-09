Police Head Constable Admit Card 2021: पुलिस हैड कांस्टेबल भर्ती के एडमिट कार्ड, इस तारीख से होगा एग्जाम, ये रहा डायरेक्ट लिंक

Police Head Constable Admit Card 2021: किसी भी प्रश्न या उत्तर, उसके विकल्प के संबंध में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण के आधार पर तैयार की गई व्याख्या मान्य होगी।

Police Head Constable Admit Card 2021: पंजाब पुलिस 11 सितंबर से 20 सितंबर 2021 तक हेड कांस्टेबल (इनवेस्टिगेशन कैडर) के पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कर रही है। जिन उम्मीदवारों ने पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए आवेदन किया है, वे अपने पंजाब पुलिस एचसी एडमिट कार्ड का स्टेट्स और अपडेट पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट यानी – punjabpolice.gov.in याhttps://iur.ls/punjabpolicerecruitment2021 पर चेक कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देने के लिए पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल कॉल लेटर की हार्ड कॉपी और एक फोटो पहचान पत्र (भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड) साथ ले जाना होगा।

प्रत्येक पेपर 400 नंबर का होगा। दोनों एग्जाम 2-2 घंटे के होंगे। प्रश्न पत्र दो भाषाओं में होगा। किसी भी प्रश्न या उत्तर, उसके विकल्प के संबंध में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण के आधार पर तैयार की गई व्याख्या मान्य होगी। पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों को दस्तावेज जांच, शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और शारीरिक जांच परीक्षा (पीएसटी) के लिए उपस्थित होना होगा।

How to Download Punjab Police Head Constable Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटpunjabpolice.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आ रहे रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब आपको ‘RECRUITMENT FOR THE POST OF HEAD CONSTABLE IN INVESTIGATION CADRE OF PUNJAB POLICE’ पर क्लिक करना है।

अब आपके सामने स्क्रीन पर नया टैब खुल जाएगा। यहां आपको एप्लीकेशन नंबर/ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है।

अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और उसका प्रिंटआउट भी ले पाएंगे।

एग्जाम पैटर्न

पेपर -1 – सामान्य जागरूकता भारतीय संविधान (50 सवाल), मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल (30 सवाल) और पंजाबी भाषा (20 सवाल)

पेपर 2 – लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग (50सवाल), डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस (30 सवाल) और इंग्लिश लैंग्वेज (20 सवाल)

