Police Constable Recruitment 2022: पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन पदों के लिए लास्ट डेट में 5 दिनों का समय और बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है। वह आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in के जरिए 27 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड के जरिए ही आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें।

Police Constable Recruitment 2022: इतने पदों पर होगी भर्तियां

कांस्टेबल – 1410

लेडी कांस्टेबल – 256

Police Recruitment 2022: यह होनी चाहिए योग्यता

आवेदक का माध्यमिक यानी की 10वीं पास होना अनिवार्य है। अधिक शैक्षणिक योग्यता व इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी भर्ती विज्ञापन को चेक कर सकते हैं।

Police Bharti 2022: आयु सीमा

अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के उम्र की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी।

पुलिस भर्ती 2022: आवेदन फीस

एससी व एसटी वर्ग के लिए 20 रूपए और अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 170 रूपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022: ऐसे होगा चयन

कांस्टेबल के पदों पर आवेदकों चयन प्रारंभिक परीक्षा, पीएमटी, पीएसटी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा।

कांस्टेबल भर्ती 2022: ऐसे करें आवेदन

– सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.inपर जाएं।

– होम पेज पर दिए गए Recruitment सेक्शन में जाएं।

– यहां Recruitment to the post of Constables and Lady Constables in Kolkata Police 2022 के लिंक पर क्लिक करें।

– अब Fill up Application Form Online के लिंक पर क्लिक करें।

– Log in पर क्लिक करें।

– मेल आईडी आदि दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।

– आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें।

– आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

– अब सबमिट पर क्लिक करें।

10th Pass Police Recruitment 2022: इनका रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 29 मई 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 27 जून 2022