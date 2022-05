PNB SO Admit Card 2022: पंजाब और नेशनल बैंक (PNB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जारी परीक्षा प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। PNB SO Exam 2022 का आयोजन 12 जून 2022 को किया जाएगा।

परीक्षा निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 12 जून 2022 तक परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 145 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

इन पदों पर आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

PNB SO Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Recruitment सेक्शन में जाएं।

3.यहां CLICK HERE TO DOWNLOAD CALL LETTER FOR ONLINE TEST DATED 12.06.2022′ के लिंक पर क्लिक करें।

4.अब पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि आदि दर्ज कर सबमिट करें।

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब चेक करें और डाउनलोड करें।