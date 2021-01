PNB Specialist Officer (SO) Recruitment Results 2020: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने विशेषज्ञ अधिकारी (Specialist Officer या SO) भर्ती 2020 के लिए परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार PNB SO exam 2020 में उपस्थित हुए हैं वे अपना परिणाम पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यह भर्ती स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 535 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए की जा रही है। उम्मीदवार को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में पास होना जरूरी है। जिसके बाद में प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए योग्यता में पर्याप्त रूप से उच्च होना चाहिए।

पीएनबी एसओ परीक्षा 22 नवंबर 2020 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ऐसे सभी उम्मीदवार जो अब पीएनबी एसओ 2021 में क्वालीफाई कर चुके हैं, उन्हें अब इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। PNB SO इंटरव्यू 2021 कॉल लेटर आधिकारिक वेबसाइट पर 18 जनवरी 2021 के बाद से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

PNB SO Results 2020: जानिए ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का तरीका

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं

चरण 2: होमपेज पर, ‘रिक्रूटमेंट’ टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां, ‘RECRUITMENT OF 535 SPECIALIST OFFICERS- LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR THE INTERVIEWS’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: पीएनबी एसओ परिणाम 2020 एक पीडीएफ फॉर्मट में स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें।

PNB SO Interview के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दौरान पात्रता साबित करने के लिए स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। इंटरव्यू के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस प्रकार है-

वेलिड इंटरव्यू कॉल पत्र का प्रिंटआउट।

ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंटआउट।

जन्म तिथि का प्रमाण

फोटो पहचान का प्रमाण

शैक्षिक योग्यता के लिए व्यक्तिगत सेमेस्टर / वर्ष वार मार्कशीट और प्रमाण पत्र

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू है)

घोषित कार्य अनुभव के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज

बता दें कि, उम्मीदवारों को साक्षात्कार कुल 35 अंक का होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक 40% से कम नहीं होंगे। उम्मीदवारों का कंबाइनड फाइनल रिजल्ट, ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आएगा।

