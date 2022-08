PHC Library Assistant Answer Key 2022: पटना हाईकोर्ट ने लाइब्रेरी असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने PHC Library Assistant Exam 2022 में भाग लिया था, वह‌ अब आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

पटना हाई कोर्ट द्वारा लाइब्रेरी असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 अगस्त 2022 को पटना स्थित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब इस परीक्षा की आंसर की जारी की गई है‌। यदि अभ्यर्थी को किसी सवाल का जवाब पर आपत्ति है तो वह 28 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक सवाल के लिए अभ्यर्थियों को 50 रुपए शुल्क भी जमा करना होगा।

How to download Patna High Court Library Assistant Answer Key 2022

स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर ‘Notice regarding Question and Provisional Answer Keys for Library Assistant Recruitment Examination – 2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद ‘Click Here to view Question Paper and Provisional Answer Keys’ पर क्लिक करें। फिर यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: अब अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 11 जुलाई से 24 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।