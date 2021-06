पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( PGCIL) ने डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) और डिप्लोमा ट्रेनी (सिविल) के 35 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। आवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जून 2021 है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) के 30 पद और डिप्लोमा ट्रेनी (सिविल) के 5 पद पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 27,500 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) और डिप्लोमा ट्रेनी (सिविल) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त टेक्निकल बोर्ड/संस्थान से संबंधित विषय में न्यूनतम 70 फीसदी नंबरों के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो जनरल/ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु 27 साल, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों की 30 साल और एससी /एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों कि 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

How to Apply for Diploma Trainee Post in PGCIL

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.powergrid.in पर लॉगिन करें।

स्टेप 2: उसके बाद करियर सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: करियर सेक्शन में दिख रहे जॉब अपॉर्चुनिटी पर जाएं और फिर ओपनिंग पर क्लिक करें।

स्टेप 4: यहां फिर रीजनल ओपनिंग में नॉर्दन रीजन -1 दिल्ली रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग (इलेक्ट्रिकल/ सिविल) इन एनआर-(I)-2021 पर क्लिक करें।

स्टेप 6: अब अपना आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर दें।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जून 2021 है। उम्मीदवार केवल पावर ग्रिड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करें।