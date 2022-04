Patna High Court Stenographer Admit Card 2022: पटना हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा (Patna High Court Stenographer Exam 2022) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

जारी नोटिस के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन तीन पालियों में निर्धारित केंद्र पर किया जाएगा। परीक्षार्थियों को केंद्र पर आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ दो पासपोर्ट साइज के फोटो भी ले जानें होंगे।

Patna High Court Stenographer Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए RECRUITMENTS सेक्शन में जाएं।

3.यहां Download Admit Card for Stenographer Recruitment Examination – 2022 New के लिंक पर क्लिक करें।

4.अब Click here to download the admit card के लिंक पर क्लिक करें।

4.यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करें।

6.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

7.अब उसे डाउनलोड करें।