Patna High Court Computer Operator Typing Test Result 2022: पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थी ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

पटना हाई कोर्ट द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट 14 मई 2022 को पटना और मुजफ्फरनगर में तीन शिफ्ट में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 84 अभ्यर्थियों को अब इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर तय समय के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा।

How to download Patna High Court Computer Operator Typing Test Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: यहां ‘List of qualified candidates in the written test for the post of Computer Operator-Cum-Typist’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: आप इस पीडीएफ में नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर के 30 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, सामान्य वर्ग के लिए 12 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 5 पद और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1 पद शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।