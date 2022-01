ONGC Recruitment 2022: इन पदों पर भर्ती के लिए आज है आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई

ONGC Recruitment 2022: ओएनजीसी में इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन यूजीसी नेट जून 2020 में प्राप्त अंक, शैक्षिक योग्यता और और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

ONGC Recruitment 2022: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) में नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। सभी योग्य उम्मीदवार ओएनजीसी में एचआर एग्जीक्यूटिव और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर आज यानी 4 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2021 से शुरु की गई थी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से ओएनजीसी में एचआर एग्जीक्यूटिव और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के कुल 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन यूजीसी नेट जून 2020 में प्राप्त अंक, शैक्षिक योग्यता और और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

How to apply for ONGC HR Executive and Public Relations Officer Post 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Career’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां 2021 के नीचे दिए गए ‘Recruitment of HR Executive and Public Relations Officer through UGC NET 2020 Score’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4 : अब उम्मीदवार नए पेज पर दिए गए ‘Click here for Registration Link’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब यहां दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर ‘START’ पर क्लिक करें।

स्टेप 6: इसके बाद उम्मीदवार सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जमा करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

एचआर एग्जीक्यूटिव पदों पर पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास एमबीए की डिग्री या न्यूनतम 60% अंकों के साथ पर्सनल मैनेजमेंट / लेबर वेलफेयर में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जबकि, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास पब्लिक रिलेशन / जर्नलिज्म / मास कम्युनिकेशन में न्यूनतम 60% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।