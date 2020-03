पुलिस की नौकरी: 10वीं पास के लिए सीधी भर्ती! 18 साल के युवा भी 28 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई

Odisha Police Recruitment 2020: ओडिशा पुलिस विभाग (Odisha Police), कुट्टक ने पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट में ड्राइवरों के पद के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओडिशा पुलिस विभाग में ड्राइवर पद पर कुल 231 पद रिक्तियां हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ओडिशा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट odishapolice.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या https://oprecruitment.in/#/login के लिंक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लॉग-इन कर सकते हैं। लॉग-इन करने के लिए ई-मेल आईडी, फोन नंबर, ओटीपी (जो रजिस्ट्रर्ड फोन नंबर पर ही आएगा) और कैप्टचा कोड दर्ज करना होगा। उम्मीदवार 28 मार्च, 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का चयन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन के लिए योग्यता और आयु सीमा: ओडिशा पुलिस के PMT (पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट) विभाग में ड्राइवर पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना जरूरी है। इसके अलावा मोटर मैकेनिक या डिजल मैकेनिक में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 23 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट होगी) है।

भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां-

आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि- 07 मार्च, 2020

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 28 मार्च, 2020

फिजिकल टेस्ट की संभावित तिथि : 30 मार्च,2020

फिजिकल टेस्ट मानदंड

अनारक्षित / SEBC- 168 CM (ऊंचाई), 55 KG (वजन), सीना- 79 CM (बिना फुलाव), 84 CM (फुलाव के साथ)

SC / ST उम्मीदवारों के लिए- 163 CM (ऊंचाई), 50 KG (वजन), सीना- 76 CM (बिना फुलाव), 81 CM (फुलाव)

भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन ऐसे पढ़ें

चरण 1: उम्मीदवार ओडिशा पुलिस वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट odishapolice.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, राइट साइड में ‘विज्ञापन सेक्शन’ में जाएं।

चरण 3: नया पेज खुलेगा, यहां ‘Publication of Advertisement along with Rules for Recruitment of Drivers in PMT Establishment, Odisha Police’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: नोटिफिकेशन, पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगा।

