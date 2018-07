पुलिस में बंपर वैकेंसी: 3743 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती, जानिए पूरा ब्यौरा

Odisha Police State Selection Board ने ओडिशा पुलिस विभाग के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं। तीन हजार से अधिक सिपाही पदों पर भर्ती होनी है। 2021 कॉन्स्टेबल और 1722 सिविल कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती होनी है। कुल 3743 पदों पर भर्ती होगी। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने में देर न लगाएं। दोनों पदों पर यानी Sepoys / Constables और Civil Constable पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। आवेदन आपको ऑफलाइन Superintendent of Police of the District/ DCP (Hdgrs), Commissionerate, Bhubaneswar पर करना होगा। यहां आपको एप्लिकेशन फॉर्म और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। फॉर्म आप वेबसाइट https://opssb.nic.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए और विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में।

Sepoys/Constables- इसके कुल 2021 पदों पर भर्ती होगी। आवेदकों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित है। सिर्फ 18 से 23 साल की उम्र के व्यक्ति ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक का न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को General और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 150 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं ST/SC/PWD उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क आप बैंक चालान के जरिए भर सकते हैं। पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा।

Civil Constable- इसके कुल 1722 पदों पर भर्ती होगी। आवेदकों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित है और सिर्फ 18 से 23 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को General और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 150 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं ST/SC/PWD उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 26 जुलाई है।

