जॉब्स ही जॉब्स! 10वीं पास लोगों के लिए है बढ़िया मौका, इन 12000 पदों पर होनी है भर्ती

Nehru Yuva Kendra Sangathan 10वीं पास लोगों को नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका दे रहा है। यहां बड़े पैमाने पर भर्ती होनी है। Nehru Yuva Kendra Sangathan 12000 Volunteers पदों पर भर्ती करेगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। आवेदन करने के लिए एक उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा भी निर्धारित की गई है और सिर्फ 18 से 29 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। प्रतिमाह वेतन 5000 रुपये है। आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं भरना पड़ेगा। ध्यान रहे आवेदन करने की आखरी तारीख 3 मार्च 2019 है।

नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार nyks.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाएं और होम पेज से ‘Join Us’ सेक्शन के टैब लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया वेब पेज खुलेगा। यहां से “If you want to join NYKS as a volunteer” के सेक्शन में से ‘CONTACT YOUR DISTRICT YOUTH CO-ORDINATOR.’ के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया फॉलो करें। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। भर्ती का नोटिफिकेशन भी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App