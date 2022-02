NVS Recruitment 2022: नवोदय विद्यालय समिति ने 1900 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख, जानें प्रक्रिया

NVS Recruitment 2022: ये भर्ती नॉन टीचिंग पदों के लिए हो रही है। आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें।

NVS Recruitment 2022: नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए कल यानी 10 फरवरी को आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द NVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी। रिक्त पदों की संख्या 1925 है और इस भर्ती के माध्यम से ग्रुप A, B और C के पदों पर नियुक्तियां होंगी।

NVS Recruitment 2022: क्या हैं अहम तारीखें

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख- 12 जनवरी 2022

आवेदन प्रक्रिया बंद होने की तारीख- 10 फरवरी 2022

सीबीटी की संभावित तारीख- 9 मार्च से 11 मार्च

NVS Recruitment 2022: क्या है आवेदन फीस

असिस्टेंट कमिश्नर- 1500 रुपए

महिला नर्सिंग स्टाफ- 1200 रुपए

लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और एमटीएस के लिए- 750 रुपए

अन्य पदों के लिए- 1000 रुपए

NVS Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- Recruitment Cell ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3- Detailed Recruitment Notification 2021-22 to fill up vacancies of various Non-Teaching posts (HQ/RO cadre & JNV cadre) in Navodaya Vidyalaya Samiti के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4- Apply Online के लिंक पर जाएं।

स्टेप 5- मांगी गई डिटेल्स को भरें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 6- रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें।